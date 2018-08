'Onderonsje' sneuvelt, kunstenaar valt uit de lucht 07 augustus 2018

Het kunstwerk 'Onderonsje', dat Reynaert de Vos, Canticleer de Haan en een rat afbeeldt, is niet meer. Het beeldhouwwerk op de middenberm in Zaffelare-Dorp werd eind vorige week geraakt door wagen die richting Wachtebeke reed en van de baan raakte. Het andere kunstwerk op de berm in Zaffelare, 'Canticleer', bleef ongehavend. Kunstenaar Joeri Stubbe wist drie dagen na de aanrijding nog van niets. "Ik ben door niemand geïnformeerd. Dat vind ik wel teleurstellend. Er komt geen nieuw kunstwerk in de plaats. Ik heb dat destijds gemaakt, als een gift. Inmiddels ben ik ook verhuisd. Ik hoop wel de brokstukken terug te krijgen." (OSG)