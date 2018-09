"Niet denken dat Lochristi vluchtelingenprobleem kan oplossen" Burgemeester Deswaene dinsdag op bezoek bij minister Jambon voor sluiproute langs E17 Sam Ooghe

03 september 2018

22u55

Bron: Eigen info 3 Lochristi Burgemeester Yves Deswaene (Open Vld) zegt op de hoogte te zijn van een sluiproute voor vluchtelingen of transmigranten langs de E17, maar pleit tegelijk voor realisme: "We moeten niemand wijsmaken dat wij dit Europees probleem zelf kunnen oplossen".

De vraag kwam van raadslid Marc Bollaert (N-VA). Hij kaartte aan dat er personen, meer dan waarschijnlijk transmigranten, gespot worden in de buurt van Cootveld en Raveschoot, net naast de E17.

"Wij zijn op de hoogte", repliceerde burgemeester Yves Deswaene. "Ik heb samen met korpschef Koen Van Poucke het traject al afgelegd. Maar wat kunnen we doen? We zouden ons volledig korps er 24 uur op 24 kunnen laten patrouilleren en al die mensen laten aanhouden. Maar wat dan? Zij hebben geen misdrijven gepleegd. Ze krijgen het bevel om het grondgebied te verlaten, maar that's it. Dan begint alles opnieuw."

Samenwerking

"Ik wil geen stoere uitspraken doen en mensen wijsmaken dat we het probleem onmiddellijk en zelf kunnen oplossen. Dit is, zoals een staatssecretaris het deze week zei, een Europees probleem. We zullen moeten samenwerken. Onze taak is om de routes zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Morgenvroeg (dinsdag, red.) ben ik samen met alle Oost-Vlaamse burgemeesters en onze korpschef welkom bij minister Jan Jambon (N-VA). Door info door te geven, spelen wij onze rol."

Ik wil geen stoere uitspraken doen. Wij kunnen dit probleem niet zelf oplossen. Burgemeester Yves Deswaene

Van bijkomende patrouilles lijkt alvast geen sprake. "De mensen in de buurt voelen zich wel onveilig", was de bemerking van raadslid Bollaert. "Er zijn geen geregistreerde misdrijven in onze gemeenten die gerelateerd zijn aan de problematiek", was daarop de repliek van de burgemeester.

Wordt vervolgd, te beginnen morgen bij minister van Binnenlandse Zaken Jambon.