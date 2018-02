"Gevoel na dubbele salto? Niet te evenaren" TRAMPOLINEPARK JUMPSKY VERDUBBELT IN OPPERVLAKTE TEGEN ZOMER YANNICK DE SPIEGELEIR

15 februari 2018

02u49 0 Lochristi Indoor trampolinepark JumpSky, op de Koning Albertlaan, heeft forse uitbreidingsplannen. In juni opent het springparadijs de 'Ninja Warrior': een spectaculaire hindernissenroute overgewaaid uit de Verenigde Staten. "Met zijn twee verdiepingen meteen de hoogste van België", zegt Bert Vander Sype van JumpSky.

Sinds de opening bijna twee jaar geleden is het succes van het eerste indoor trampolinepark van het land overdonderend. Het initiatief kreeg intussen navolging in andere Vlaamse steden. Springen blijkt hot, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Door de nakende verhuis van het fitnesscentrum Catalpa naar een voormalige villa vlakbij, kwam er extra ruimte vrij voor nieuwe attracties. Door de ingreep kan het trampolineparadijs bijna verdubbelen in oppervlakte; van 2.000 naar 3.500 vierkante meter.





Eén van de blikvangers is de Ninja Warrior: een hoogteparcours ter hoogte van twee verdiepingen waar je op kan klimmen en klauteren. "Op het einde kom je boven in een 'airbag' terecht", verduidelijkt Van der Sype.





Freerunnen

"Een dergelijk parcours bestaat al in België, maar de onze zal de hoogste van het land zijn." Ook liefhebbers van 'freerunnen' komen vanaf deze zomer aan hun trekken in Lochristi. Bij freerunning moeten deelnemers obstakels al springend overwinnen. Vooral de 'warped wall' gaat nu al over de tongen: een bijna loodrechte muur die deel zal uitmaken van het parcours. Nog verwacht in de nieuwe zaal: een trapeze van 15 meter lang waar je als een volleerde aap aan kan slingeren. "Alle attracties zullen ook op elkaar aansluiten zodat je handig van de ene naar de andere kan overstappen", aldus Vander Sype.





"Fantastisch"

Voor de 14-jarige Roan De Bodt klinkt het allemaal als muziek in de oren. Woonachtig in Antwerpen zakt hij vaak af naar Lochristi om zich uit te leven op het trampolinepark. "Ik maak deel uit van een club voor freerunners en vindt het fantastisch dat hier nu ook een indoorparcours komt. Het gevoel dat je hebt na het maken van een dubbele salto valt niet te evenaren", lacht hij.





Ook voor liefhebbers van wellness en aangepaste sportbegeleiding valt er overigens goed nieuws te rapen. Personal trainer Jurgen Luppens en kinesiste Inge Verreyt openen het nieuwe bewegingscentrum Villa Vita als opvolger van het fitnesscentrum Catalpa, dat verhuist naar de overkant van de site. Het nieuwe centrum met een huiselijke sfeer zal onder meer beschikken over een zwembad, jacuzzi en uitgebreid wellnessgedeelte. Bezoekers kunnen er terecht voor een wetenschappelijk onderbouwde begeleiding bij het sporten en bewegen.