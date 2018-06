"Fysica? Voor mij is dat ontspanning" SILKE (17) MAG ALS ENIGE BELG OP ZOMERKAMP BIJ CERN JEFFREY DUJARDIN S. VAN DAMME

11 juni 2018

02u30 0 Lochristi Silke Van der Schueren (17) uit Lochristi, leerling aan het Sint-Bavohumaniora in Gent, werd als enige Belgische geselecteerd voor een zomercursus hij CERN in Zwitersland, de plek waar een deeltjesversneller mini-big bangs veroorzaakt. Komt de toekomstige Stephen Hawking uit Lochristi?

Iedere zomer organiseert het CERN in Zwitserland een exclusieve zomercursus voor 30 scholieren. CERN is een Europese organisatie die onderzoek doet naar elementaire deeltjes in Meyrin, Genève. Het onderzoek in CERN gebeurt met een deeltjesversneller, een ondergrondse machine waar ze elementaire deeltjes versnellen tot bijna lichtsnelheid. "Hierdoor botsen de deeltjes en veroorzaken een soort mini-big bang. Zo komen de onderzoekers tot ontdekkingen", zegt zesdejaars Silke. Zij werd als enige Belg gekozen om deel te nemen aan het S'Cool Lab Summer CAMP van CERN.





Na een strenge selectie werd zij samen met 29 andere scholieren van 16 jaar of ouder uit meer dan 1.000 deelnemers gekozen. Dat allemaal dankzij een leerkracht die haar hiervan op de hoogte bracht. "Ze stuurde me een mail met de informatie en vroeg of ik wou meedoen. Het leek iets voor mij", zegt Silke. "Ik moest een filmpje maken waarin ik mezelf voorstelde, twee aanbevelingsbrieven laten schrijven, verschillende vragen beantwoorden en mijn rapport doorsturen. Mijn vriendin en de leerkracht hebben me geholpen."





Uiteindelijk is Silke de enige Belg die geselecteerd is. "Ik kon het eerst niet geloven. Ik heb de uitnodigingsmail meermaals moeten lezen voor ik het geloofde. Het drong niet tot mij door", zegt ze. Het goede nieuws bereikte Silke op de 100 dagen.





Studiekeuze gemaakt

"Ik moest tweemaal optreden in de show van onze school. Al een hele dag was ik aan het wachten op nieuws. Tussen de twee shows door kwam het verlossende bericht." Na de show ging ze snel bij iedereen het goede nieuws verkondingen. "Ik vertelde het aan iedereen. Mijn vrienden wisten hoe belangrijk dit was voor mij, al beseften ze niet goed wat het precies was."





Silke zal met andere grote wetenschappelijke talenten uit de hele wereld samenwerken. Twee weken lang, van 24 juli tot 4 augustus zal ze lezingen en workshops krijgen over de werking van het CERN en het onderzoek. De vliegtuigreis, slaapplaats en accommodatie wordt door de organisatie zelf betaald. "Het is een droom die werkelijkheid wordt." Voor Silke is de studiekeuze na haar middelbare opleiding al gemaakt. "Ik zou graag verder studeren in de fysica, dat is voor mij ontspanning. En wie weet, werk ik over een aantal jaar bij CERN. Dat is mijn ultieme droom."