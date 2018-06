"Een auto is vervangbaar, een mensenleven niet" 22 juni 2018

03u12 0 Lochristi "Een auto is vervangbaar, een mensenleven niet", mijmert Monique Block, een 67-jarige vrouw uit Beervelde. Amper een half uur voor die uitspraak lag ze nog in haar verhakkelde auto, rond 8.45 uur in de Pauwstraat in Lochristi.

Ze was op weg naar huis om te vertrekken op vakantie naar Duitsland toen het ongeval gebeurde. "Het was alsof het leger hier arriveerde: de MUG, ziekenwagen, politie en de brandweer stonden hier", zegt een buurtbewoner die met een nieuwsgierig oog zijn gras afreed. "Ik liep direct naar buiten toen ik de klap hoorde", zegt hij. "Ik zag direct dat het niet goed was, de auto lag op zijn flank, brokstukken en gebroken glas overal." De 67-jarige Monique was met haar wagen met 50 kilometer per uur recht op het verkeerseiland gereden. "Ik denk dat ik verstrooid was", zegt Monique. "Ik keek er volledig naast. Voor ik het wist was er een grote klap en lag mijn auto op zijn zijkant, het glas lag overal." De brandweer kwam ter plaatse om haar te bevrijden. "Nu ik mijn wagen eens bekijk, besef ik pas hoeveel geluk ik gehad heb. Dit kon helemaal anders afgelopen zijn", besluit ze. (JEW/DJG)