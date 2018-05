"Dit weekend is uniek in zijn soort" Beervelde zet de bloemetjes buiten SAM OOGHE

11 mei 2018

18u31 0 Lochristi In Beervelde is het startschot gegeven voor de halfjaarlijkse Tuindagen. Zaterdag en zondag kan iedereen met een groen hart terecht in het Park van Beervelde. Vandaag was het al koppen lopen onder de lentezon.

Frans, Engels, Hollands,... Zelfs Spaans wordt er in Beervelde gesproken dit weekend. De Tuindagen lokken zo'n 20.000 bezoekers uit alle hoeken van Europa. Om tien uur deze ochtend ging de driedaagse van start. 230 exposanten wachtten de bezoekers op, met in de aanbieding planten, kruiden, initiaties en werkelijk alles wat een mens nodig heeft in de tuin. Al blijft de hoofdrol in Beervelde altijd voorbehouden voor de bloemen.





700 kilometer gereisd





"De Tuindagen zijn voor ons een hoogdag", zegt Ton Altena, een architect die met zijn vrouw de liefde voor het tuinieren deelt. Hij komt speciaal uit Zuid-Beveland in Nederland. "Met plezier. Dit weekend is uniek in zijn soort. Andere evenementen zijn meer toegespitst op prullaria en barbecuemateriaal. Hier draait het echt nog om de bloemen en planten. We slaan al jaren geen editie over."





Ook Stéphane Forêt-Deleau kijkt zijn ogen uit. Hij is een 'vanneur' die voor de gelegenheid bloemen ineen knutselt. "Het is mijn eerste keer hier. De Tuindagen zijn ook in Frankrijk bekend, ja. Vooral in Lille. Ikzelf kom uit Bretagne, 700 kilometer verder dus. Het is een aangename kennismaking, de sfeer zit goed en de bezoekers kennen hun vak."





Vlaams kraampje





De vreemde eend in de bijt is Guy Van Rysseghem met zijn Vlaams getint kraampje. "Een politiek statement? Dat niet", zegt hij. "Ik koos hiervoor omdat het thema van de Tuindagen 'Hauts-de-France' is, een grensregio in Frankrijk. Daar ligt een gebied dat ten tijde van Lodewijk de 14e afgenomen werd van de Vlamingen. Tot vandaag spreekt men er West-Vlaams", zegt Van Rysseghem, die niet toevallig reizen gidst is in Noord-Frankrijk. "Mensen lezen de uitleg wel. Ze worden zich wat bewuster. En ze kopen bloemen, natuurlijk (lacht)."





De Tuindagen lopen nog tot zondagavond. Tickets zijn aan de kassa te koop voor 12 euro. Meer info: https://www.parkvanbeervelde.be/nl/de_tuindagen.