Zeven nieuwe gezichten in de gemeenteraad GUS

04 januari 2019

10u57 0 Lo-Reninge Van de dertien raadsleden die de eed hebben afgelegd in Lo-Reninge zijn er liefst zeven nieuwkomers. Dynamisch blijft aan het bewind en Inspraak blijft de enige oppositiepartij.

Weinig verandering qua samenstelling van partijen in de gemeenteraad van Lo-Reninge maar wel opvallend veel nieuwkomers. Voor Dynamisch zijn dat Marie-Hélène Mabesoone, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel, schepen Lieve Castryck en gemeenteraadsvoorzitter Monique Bertier die in de vorige legislatuur wel OCMW-voorzitter was maar ze maakte geen deel uit van de gemeenteraad. Voor Inspraak debuteren Ignace Lootvoet en Lyn Cailliau. De overige raadsleden in de meerderheid zijn burgemeester Lode Morlion en schepenen Johan Matthys en Wout Cornette. In de oppositie zijn dat Anne Vandeputte-Vermeersch, Frank De Poortere en Geert Beeckaert.

De volgende gemeenteraad is donderdag 31 januari om 19.30 uur.