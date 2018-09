Wordt dit prachtexemplaar Boom van het Jaar? 06 september 2018

De Caesarsboom in de historische stadskern van Lo is voor onze provincie geselecteerd voor de verkiezing 'Boom van het Jaar'. Dat is een initiatief van de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen. Het gaat niet om de grootste, oudste of mooiste boom, maar wel om een boom die de gemeenschap verbindt. De legende vertelt dat Julius Caesar nog zijn paard aan de boom in Lo heeft gebonden en eronder een dutje heeft gedaan. In werkelijkheid is de boom 250 jaar oud. Stemmen kan voor 15 oktober op www.boomvanhetjaar.be. Eind oktober weten we welke boom onder handen zal genomen worden door professionele verzorgers, want dat is de inzet van de wedstrijd. (GUS)