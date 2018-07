Wielertoerist gewond bij ongeval 24 juli 2018

02u31 0

Bij een verkeersongeval in de Vaartstraat in Pollinkhove is een wielertoerist uit Waver gisterenmiddag lichtgewond geraakt. De man was samen met een kompaan aan het fietsen maar verleende aan een kruispunt geen voorrang. Het kwam tot een zijdelingse aanrijding met een personenwagen. De wielertoerist kwam ten val en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn kompaan bleef ongedeerd.





(JHM)