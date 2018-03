West-Vlaamse hiphop op 'Keep it on the Lo' 22 maart 2018

Lo-Reninge is op 7 april helemaal in de ban van de West-Vlaamse hiphop.

Met het evenement 'Keep it on the Lo' plannen ze om 15 uur gratis workshops op het Vateplein. Lesgevers van de hiphopacademie De Stroate maken iedereen wegwijs in de wondere wereld van het rappen, deejayen, beatboxen, graffiti en breakdance. Elke workshop duurt een half uurtje. En 's avonds gaat het Caesarsstadje op hetzelfde elan verder met een West-Vlaamse rap tour. Jonge talenten Sero uit Lo en Pjay uit Poperinge bijten de spits af voor een avond vol leuke songs, geproduceerd door MC Equal, Samoerai, Vorre, Low G en Siebrand. Die vijf starten hun raptoer door Lo-Reninge om 18 uur en treden ook op om 20 uur met dan Brihang als headliner.





De rappende avond vindt plaats in hoeve Hof ter Lo in de Lobrug 3 in Lo. De workshops zijn gratis maar vooraf inschrijven is verplicht. Een ticket voor het avondprogramma kost tien euro in voorverkoop.





Info: info@lauka.be of 058 28 91 66. (GUS)