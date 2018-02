Wagen maakt buiteling 20 februari 2018

Op de N8 in Reninge verloor de bestuurder van een Citroën zondagnacht de controle over zijn stuur ter hoogte van de wijk Tempelare. De wagen ging van de weg af en sloeg verschillende malen over de kop. Na de buiteling kwam de wagen helemaal vernield tot stilstand in een weide. De brandweer werd opgeroepen omdat er sprake was van een gekneld bestuurder maar die bleek uiteindelijk zelf uit de auto te kunnen klauteren. Hij raakte lichtgewond. De wagen moest uit de weide getakeld worden. (JHM)