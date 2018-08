Vissterfte op de Fintele 02 augustus 2018

Op de Fintele in Lo werd gisteren een grote vissterfte vastgesteld in het water. Zo'n vijftigtal vissen dreven rond op het wateroppervlak en aan de oever, in de zijvaart van de IJzer. Wellicht ligt de hitte van de afgelopen dagen aan de oorzaak. Dat zorgde voor een zuurstoftekort in het water waardoor de vissen het moeilijk krijgen en sterven. Al wordt ook een vreemde substantie dat op het water drijft onderzocht. Enkele dagen geleden kwamen ook al vissen in moeilijkheden aan de Vateput aan de Markt in Lo. Een loonwerker ging toen in opdracht van de gemeente water in- en uit pompen om zo extra zuurstof te voorzien in het water. Dat lijkt daar voorlopig gelukt te zijn. (JHM)