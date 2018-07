Vissen sterven in Vateput 28 juli 2018

Door de extreme hitte van de voorbije dagen is een acuut zuurstoftekort ontstaan in de kleine ronde Vateput, aan de Markt in Lo. Ook de begroeiing speelde de vissen parten. Een voorbijganger trof enkele dode vissen aan en verwittigde de gemeente. Die gaf een loonwerker de opdracht om water in en uit de put te pompen om er extra zuurstof aan toe te voegen. Of dat de zuurstofnood zal verhelpen, moet de komende dagen nog blijken. De situatie wordt in ieder geval opgevolgd.





(JHM)