Veurnse bakker houdt traditie in ere: "Als kind smulden we al van het deeg" GUS

25 februari 2019

19u23 0 Lo-Reninge Sinds 1956 vliegen ze bij de Veurnse bakkerij Dedrie met eindejaar in de lukken.

"We hebben daarvoor speciaal drie lukkenijzers laten maken die we in de gasoven stoppen. Achttien lukken kunnen we daarmee in één keer bakken", vertelt Rik Dedrie (52), die de zaak in 1990 samen met zijn broer Jean-Pierre (60) overnam van hun ouders. De bakkerij zelf bestaat al van 1926.

"Als kind keken we enorm uit naar die jaarlijkse lukkenbak", glimlacht Rik Dedrie. "Dat verrukkelijke deeg lieten we ons smaken en uiteraard lieten we ook de vers gebakken koekjes niet links liggen. We merken dat veel van onze klanten die traditie weten te appreciëren. De ideale lukke? Die is niet te donker, niet te zoet, maar voldoende krokant zonder hard te zijn. We maken het deeg met eieren, tarwe, bloem, zeezout, verse boter, suiker, cassonade, cognac en rum. De lukkenbak start half november en duurt tot eindejaar. Daarna bergen we onze ijzers van vijftien kilo terug op." (GUS)