Verloederde sterrenzaak verandert in feestzalen ROESELAARS ECHTPAAR KOOPT 'T CONVENT VOOR 504.000 EURO CHARLOTTE DEGEZELLE

29 augustus 2018

02u44 0 Lo-Reninge Nathalie Deigers en echtgenoot Dominique uit Roeselare zijn voor 504.000 euro de nieuwe eigenaars van 't Convent. Ze vormen het voormalige sterrenrestaurant op de grens van Reninge en Vleteren om tot feestzalencomplex met gastenverblijf.

Nathalie en Dominique zijn van geen kleintje vervaard. In het verleden veranderden ze een omwalde vierkantshoeve in Wevelgem in het gastenverblijf Heerlijkheid van Marrem. In eigen stad maakten ze van een neogotisch kloostergebouw hun woning en de vroegere garage Flandria werd een brasserie. 't Convent wordt naar eigen zeggen het laatste grote project in eigen land.





"Kort na het faillissement van 't Convent (in 2014, red.) zaten we al eens samen met de curator, omdat we interesse hadden. Die gesprekken liepen spaak en 't Convent verdween uit onze gedachten. Tot we op reis plots ergens lazen dat de zaak openbaar verkocht zou worden. We waren direct wakker geschud. We zijn zelf nooit in 't Convent geweest tijdens de gloriejaren, maar het domein sprak ons enorm aan. Het Provence-gevoel, de grote bomen, het feit dat alle vergunningen voor het uitbaten van een horecazaak er zijn..." Anderhalve week geleden, op de tweede zitdag van de open verkoop, viel het verdict. 't Convent is van Nathalie en Dominique. "Het haar stond recht op m'n armen", zegt Nathalie.





Zwembad dicht

Het moest dan ook even doordringen dat ze aan de vooravond van een groot project staat. "Tijdens de jaren leegstand hebben vandalen zwaar toegeslagen in 't Convent. Jammer. Maar tegelijkertijd biedt het ons de kans om vanaf nul te beginnen. De bedoeling is niet om de sloophamer in 't Convent te zetten. Wel willen we het geheel een hedendaagse, frisse toets geven aan 't Convent 2.0, als de vorige eigenaar er natuurlijk mee akkoord gaat dat we die naam gebruiken. Het wordt een feestzalencomplex en een gastenverblijf met een 25-tal kamers. Het zwembad zullen we dichtleggen en omvormen tot een kleine evenementenzaal. Het restaurantgedeelte willen we verbouwen tot een grote evenementenruimte voor 250 à 300 personen. Beide zullen afgehuurd kunnen worden voor diverse doeleinden: van trouwfeesten over seminaries, teambuildings, tot fotoshoots en televisieopnames. De crypte blijft de crypte, het vroegere winkeltje wordt een onthaal en ook de wijngaard willen we herstellen." De eerste opruimwerken starten zo snel mogelijk. "Ondertussen maken we werk van de vergunningen, zitten we samen met architecten en aannemers... Aansluitend volgen de bouwwerkzaamheden", zegt Nathalie.





Zoon

"In een eerste fase willen we volgend jaar het hotel en de kleine evenementenzaal openen, in 2020 volgt uiteindelijk de grote zaal. Wij zullen de opstart van 't Convent 2.0. voor onze rekening nemen, maar het is de bedoeling dat onze zoon Alexander (24) binnen een drietal jaar de fakkel overneemt. Zijn broers Jan-Willem en Louis blijven actief met Flandria."