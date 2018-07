Unizo evalueert stadsbeleid 25 juli 2018

Het bestuur van Unizo Lo-Reninge heeft zijn prioriteitenbundel afgegeven aan de burgemeester en zijn schepenen.





"We vragen minder doorgaand zwaar verkeer in de kernen van Lo en Reninge", vat voorzitter Pascal Hendriks de prioriteiten samen. "Sinds de invoering van de heffing op de N8 stijgt het sluipverkeer. Er mag extra ruimte bijkomen om te ondernemen. Startende dienstenbedrijven zouden een premie moeten krijgen. Het aantal oplaadpunten en fietsrekken bij horecazaken mag toenemen. De straatverlichting brandt best een uur langer tot middernacht. Het openbaar domein mag beter onderhouden worden. Vooral dan in de buurt van het kerkhof in Lo. Dat er geen gemeentelijke bedrijfsbelasting is, juichen we uiteraard toe. De ondernemers vragen aan het stadsbestuur ook een duidelijk standpunt over een fusie met andere gemeenten."





