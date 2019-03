Twintiger belandt in vaart na botsing en moet wagen laten vollopen voor hij kan ontsnappen (andere bestuurder was weggereden) Hans Verbeke en Bart Boterman

21 maart 2019

12u38 14 Lo-Reninge Een man van 25 is donderdagvoormiddag aan de dood ontsnapt na een banaal ongeval in Lo-Reninge. Toen hij een andere wagen kruiste, kwam het volgens de twintiger tot een lichte botsing. Daarop belandde hij met zijn auto in het kanaal. Met behulp van een landbouwer kon hij zichzelf redden. De vrouw die ook bij het ongeval betrokken was, pleegde vluchtmisdrijf.

De 25-jarige bestuurder van een Toyota Corolla reed iets voor 11 uur langs de landelijke en vrij smalle Rabbelaresteenweg in Lo-Reninge toen hij in een bocht een ander voertuig moest kruisen. Dat verliep niet rimpelloos. De twee voertuigen raakten elkaar. De Toyota Corolla liep daarbij lichte schade op, net achter het linkervoorwiel. De bestuurder verloor de controle over het stuur. Zijn wagen dook prompt in een zijarm van de Lovaart, die vlak naast de Rabbelaresteenweg loopt.

Wagen laten vollopen

De Toyota Corolla bleef nog zowat vijftien centimeter boven het wateroppervlak uitsteken. Dat was net voldoende voor de bestuurder om verse lucht te kunnen blijven happen. “Hij moest eerst de wagen laten vollopen vooraleer hij de deur kon openen”, zegt zijn moeder, die ter plaatse kwam. “Gelukkig was er ook een landbouwer in de buurt die kwam helpen.” De automobilist geraakte uiteindelijk zonder al te veel problemen op de oever. Hij was wat onderkoeld en werd in de ziekenwagen opgevangen.

Vrouw pleegt vluchtmisdrijf

De andere wagen die bij het ongeval betrokken was, bleek intussen verdwenen. “Volgens mijn zoon was het een vrouw. Ze is doorgereden en pleegde dus vluchtmisdrijf. Dat is ongehoord. Ze moet de aanrijding zeker gevoeld hebben en allicht ook gezien hebben dat mijn zoon in het water is terechtgekomen. Toch stopte ze niet. Hopelijk wordt snel duidelijk om wie het gaat. Wij verwachten in elk geval dat ze haar verantwoordelijkheid neemt. Wegrijden na een ongeval is onaanvaardbaar.”

De politie is een opsporingsonderzoek gestart. “We bekijken of er effectief contact is geweest tussen de twee voertuigen tijdens het uitwijken. Aan de hand van verklaringen en getuigenissen proberen we te achterhalen wie de tegenpartij was en of die bestuurster überhaupt heeft gezien dat de wagen in de vaart belandde. Dat is voorlopig allemaal voer voor onderzoek”, reageert korpschef Devid Camerlynck van de politiezone Spoorkin.