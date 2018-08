Tweede en laatste zitdag voor verkoop 't Convent 08 augustus 2018

In 't Molenhof in Vleteren vindt op vrijdag 17 augustus om 14 uur een tweede zitdag plaats voor de verkoop van de vroegere sterrenzaak 't Convent in Reninge. Op 27 juni strandde de eerste zitting van de openbare verkoop met een bod van 476.000 euro. Notaris Stefanie Dauw uit Lo kreeg nadien een hoger bod. "Het is nu wel een definitieve verkoop. Het startbedrag zal op 482.200 euro liggen."





In november 2014 al ging de horecazaak 't Convent failliet. Sindsdien staat het gebouw leeg. Het is volledig verloederd. De inboedel is wel al verkocht. Op de eerste zitting zat 't Molenhof afgeladen vol, maar vooral met nieuwsgierigen. Er waren slechts een handvol mensen die een bod uitbrachten.





Een familie uit de regio Vleteren deed uiteindelijk het bod van 476.000 euro. 't Convent is een bijzonder gebouw dat kunstenaar José Vermeersch samen met Joris Fenaux en Guido Verfaillie rond 1960 kocht. Rudi Devolder was daarna jaren het gezicht van het bekende restaurant. (GUS)