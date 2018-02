Twee gouden awards voor brouwerij Vandewalle 10 februari 2018

02u36 0 Lo-Reninge Met zijn fruitbier Reninge Krieken Rood en het mengbier Reninge Oud Bruin heeft de Reningse brouwer Chris Vandewalle twee keer de gouden medaille gewonnen op de zesde editie van het Beer Awards Digitaal Festival in Gent.

In elf biercategorieën werden er 14.732 unieke stemmen uitgebracht via www.beerawards.be. Net zoals vorig jaar kreeg Chris een gouden medaille voor zijn Reninge Oud Bruin in het onderdeel 'spontaan & gemengd donker'. Het was de eerste keer dat hij ook die hoogste onderscheiding ontving voor zijn fruitbier. "Ik ben bijzonder tevreden omdat het twee biersoorten zijn die de Westhoek typeren", reageert Chris. "Tot 1962 brouwde Rouzee in Lo-Reninge kriekbier en wij zetten die traditie nu verder. De Veurnse 'Kelleries'-krieken vormen de basis voor mijn fruitbier. Ik gebruik trouwens uitsluitend Poperingse hoppe. Met Seizoensbrouwerij Vandewalle brouwen we in totaal vier bieren." Info: www.seizoensbrouwerij.be. (GUS)