Toneelkring Bartje werkt op de lachspieren 23 maart 2018

02u38 0

Nog tot en met zondag 25 maart kan je elk weekend lachen met 'Pension van lichte zeden', een stuk opgevoerd door Toneelkring Bartje in zaal Concorde in Pollinkhove. Het verhaal speelt zich af in de jaren 70. Een koppel past op de eigendom van vrienden, maar dat blijkt niet zo'n alledaags pensionnetje te zijn. Er zijn intussen al meer dan 1.100 kaartjes de deur uit. Wil je er nog bij zijn, reserveer dan snel via 058/28.98.20 of mail naar ignace@lootvoet.be.











(GUS)