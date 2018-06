Stomverbaasde man moet verharding uitbreken 07 juni 2018

Een vijftiger uit Lo-Reninge kreeg 1.800 euro boete van de strafrechter, waar hij eerder perplex bij stond. "Wat? Ben ik hier omdat ik gedagvaard ben? Ik dacht dat ik gewoon een babbeltje met de rechter moest komen maken. Ik weet van niks van een dossier tegen mij", sprak Marc D. Hij moet zich wegens milieu-inbreuken verantwoorden omdat hij gras uitgroef en verving door kiezels waarop hij legertenten en containers plaatste. De rechter ging de zaak zelf ter plaatse bekijken en gebood Marc D. de boel op te ruimen. Daar is hij intussen mee bezig. De rechter verplicht hem nu alles in de oorspronkelijke staat te herstellen anders riskeert hij een dwangsom van 250 euro per dag. (JHM)