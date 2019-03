Slecht 600 inwoners zijn er in Pollinkhove, maar voor de nieuwe voorstelling van Toneelkring Bartje zijn al 1300 kaartjes de deur uit GUS

07u58 0 Lo-Reninge In het dorpshuis van Pollikhove bij Lo-Reninge vindt zaterdag de première plaats van de komedie Comme Chez Swa. Het is de 78ste productie voor Toneelkring Bartje, die net 70 jaar bestaat. Enkel voor de voorstelling van 27 maart zijn nog een paar plaatsen vrij. Ruim 1300 tickets vlogen de deur uit en dat is straf in een dorp met 600 zielen. Wat is het geheim?

“Het is voor ons ook een raadsel waarom we dit jaar een recordaantal tickets hebben verkocht”, geeft secretaris Frederik Devloo toe. “We werken met goede regisseurs die mee de kwaliteit van onze stukken een boost geven. Het team binnen de toneelkring is één grote vriendengroep waar elk zijn taak nauwgezet uitvoert. Het zal vooral de mondelinge reclame zijn waardoor er zo’n massa volk de weg naar Pollinkhove vindt. Tot vier jaar geleden hadden we gemiddeld 800 toeschouwers maar nu dus meer dan 1300. Het aantal voorstellingen steeg mee van vijf naar zeven, de jeugdvoorstelling nog niet meegerekend. Tussen het publiek bespeuren we vooral streekgenoten maar ze komen ook van Oostende, Brugge en Kortrijk. Dat succes doet deugd want we zetten ons meer dan drie maanden intensief in. We kennen dan wel een groeiend succes, toch zijn we ons dorp niet ontgroeid. We draaien volledig op vrijwilligers die allemaal nog een drukke job hebben naast het toneel. Spelen in een grotere zaal is niet onze ambitie.”

Al 30 producties

De toneelspeler met de meeste producties op zijn teller bij Toneelkring Bartje is Danny Snick (55) uit Reninge. Beroepshalve is hij metaalbewerker. “De naam van onze vereniging is afgeleid van de Sint-Bartholomeuskerk in Pollinkhove”, maakt Danny duidelijk. “Comme Chez Swa is mijn dertigste productie. Dit keer kruip ik in de huid van een Italiaan. Voor mij is toneel een ideale uitlaatklep. Samen met een groep vrienden groeien in het verhaal, uiteindelijk het theater brengen en daarna genieten van het applaus en de reacties. Het is inderdaad bijzonder dat mensen voor volkstoneel wel nog naar buiten komen. Lo-Reninge heeft een rijke traditie als het op toneel aankomt. Zo vond eind januari de revue plaats in Reninge met vijf uitverkochte zalen. De vereniging De Royaerts Fonteinisten speelde eind november zijn jaarlijkse toneelstuk voor zeven uitverkochte zalen.”

Wie nog een kaartje wil bemachtigen voor Comme Chez Swa op woensdag 27 maart kan dat snel bestellen bij Ignace Lootvoet op 058 28 98 20 of ignace@lootvoet.be.