Paul Derycke is winterkoning bij Willem Tell 17 mei 2018

Paul Derycke is de nieuwe winterkoning op de staande wip van schuttersgilde Willem Tell Lo.





Hij haalde de hoofdvogel neer in de derde ronde en kroonde zich zo tot winterkoning 2018. Op de foto zie je de trotse nieuwe koning in gezelschap van enkele medeschutters en bestuursleden.





(EFW)