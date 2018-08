Paarden slaan even op hol 14 augustus 2018

02u36 0

LO - Bij de start in Lo is gisteren even paniek ontstaan toen twee paarden met gespan op hol sloegen. Een deel van de colonne was al gepasseerd. De paarden zetten het op een lopen in de Ooststraat. Een politieman reed er met zijn motor achteraan en verwittigde meteen zijn collega's. Op straat werd iedereen aangemaand om afstand te houden. Gelukkig bleven paarden netjes op straat lopen en konden ze enkele honderden meters verder door gemeentepersoneel aan de Westerpoort gevangen worden. Niemand raakte gewond. (JHM)