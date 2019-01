Opnieuw revue in het Caesarsstadje GUS

07 januari 2019

10u42 0 Lo-Reninge De toneelvereniging ‘De Reningnoare’ is volop aan het repeteren voor de revue die ze vanaf 26 januari opvoert in de Concorde in Pollinkhove.

Al meer dan een kwarteeuw is de revue van ‘De Reningnoare’ een vaste waarde. Meestal is het om de twee jaar maar soms wordt wel eens een jaartje overgeslagen. Wie de revue kent, zal zich Celten, Berten, Tuur, Lene, Maine, de garde, Treze en de paster zo voor de geest kunnen halen. Herman Lannoye schreef de sketches waarbij de personages de plaatselijke actualiteit fileren alsook de grote politiek en de wereldproblemen. De welluidende titel van de revue is ‘Moar è je van ze leven’. Kaarten kosten acht euro. De voorstellingen zijn op zaterdag 26 januari om 20 uur, zondag 27 januari om 17 uur, vrijdag 1 en zaterdag 2 februari om 20 uur en zondag 3 februari om 17 uur. Plaats van afspraak is de Concorde in Pollinkhove. Reserveren kan op 057 40 07 81.