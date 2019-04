Oost-Vlaming stelt ‘zijn bollen’ tentoon in het kleine Lo GUS

17 april 2019

07u31 0 Lo-Reninge Ghislain De Wilde woont in het Oost-Vlaamse Moregem, niet ver van Oudenaarde. Hij bereidt momenteel een tentoonstelling voor die hij op 4 mei zal openen in het bezoekerscentrum Lauka in Lo.

“Ik nam in Lo al eens deel aan de kunstroute en was gecharmeerd door het pittoreske karakter van het Caesarstadje”, duidt Ghislain. “Al jaren kom ik op 11 juli naar de militaire begraafplaats in het Alveringemse dorp Oeren waar de grootvader van mijn vrouw begraven ligt. Ik ken de streek dus wel. Vooral de rust kan me bekoren. Ik vind het fantastisch om hier mijn kunstwerken te kunnen tonen. Mijn sculpturen ontstaan uit twee halve bollen die niet zonder elkaar kunnen. In ons drukke leven is het fictieve middelpunt van onze eigen bol de plaats waar we rustig onszelf kunnen zijn. Een mooie gedachte die ik probeer uit te beelden met mijn werk.” De tentoonstelling in Lauka loopt tot eind mei van dinsdag tot zaterdag tijdens de kantooruren. Ghislain zelf is telkens op zaterdag aanwezig en ook op zondag 19 mei tijdens de Lukkefeesten. Info: www.ghislaindewilde.be.