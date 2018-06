Ooit een sterrenzaak, nu verloederd VERVALLEN RESTAURANT 'T CONVENT WORDT OPENBAAR VERKOCHT GUDRUN STEEN

20 juni 2018

02u49 0 Lo-Reninge Bijna vier jaar nadat 't Convent failliet ging, wordt het openbaar verkocht zonder instelprijs. Het onkruid staat metershoog. Vandalen en plunderaars hebben er de voorbije jaren lelijk huisgehouden. Toch ziet burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) mogelijkheden. Hij hoopt dat een investeerder zich snel aanbiedt.

Woensdag 27 juni om 14 uur begint de openbare verkoop van 't Convent gelegen in de Halve Reningestraat 1 in Lo-Reninge. De zitting vindt plaats in brasserie 't Molenhof in Oostvleteren. Er is geen instelprijs. Wie de zaak nog wilt bezoeken, kan dat vanavond of vrijdag tussen 16 en 17 uur. Met notaris Stefanie Dauw kan je een afspraak maken. Volgende week komt dus mogelijk een einde aan vier jaar ellende.





Werk aan winkel

In november 2014 ging de horecazaak 't Convent failliet. Sindsdien stond het gebouw leeg. "Het is doodjammer dat zo'n mooie locatie door vandalen en plunderaars vernield werd", zucht burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). "De politie patrouilleerde nochtans regelmatig en doet dat nog steeds. Vandaag zijn er geen klachten meer. De inboedel is ondertussen volledig verkocht. Hoewel het stadsbestuur niets met dat pand te maken heeft, peilden de voorbije jaren heel wat geïnteresseerden naar de mogelijkheden van het terrein. Het ging vooral over plannen in de horecasector. Ik dacht dus dat er wel een valabele kandidaat zou zijn maar blijkbaar niet. Bijzonder vreemd want het terrein heeft mogelijkheden maar er is veel werk aan de winkel. Het is gelegen in landelijk gebied. Een horecazaak of kleinschalig hotel kunnen dus zeker."





Van hero to zero

Rond 1960 kocht kunstenaar José Vermeersch het boerderijtje samen met Joris Fenaux en Guido Verfaillie. Hij wilde er een museum inrichten maar het werd uiteindelijk een gastenverblijf met een klein restaurant. Rudi Devolder breidde het uit. In 1993 behaalde hij één ster in de Michelingids. Toen 't Convent in november 2014 failliet ging, bestond het gebouw uit een restaurant met veranda en zoldersalon, een keuken met bijkeukens, twee wijnkelders, een achttiental kamers, zwembad, sauna, solarium, keldercrypte, dancing, tuinen, akkers, wijnboomgaard, truffelveld, parking en zelfs een landingsplaats voor helikopters. De advocaat van Devolder liet vier jaar geleden optekenen dat de site een waarde had van 2 tot 2,6 miljoen euro. Hoeveel die vandaag bedraagt, is niet duidelijk. Notaris Stefanie Dauw wilde om deontologische redenen geen interview toestaan. Je kan de locatie enkel op afspraak bezoeken. Het hek is met een ketting gesloten en er hangt ook een lint van de politie aan.