Nieuwe site voor verenigingen 30 augustus 2018

De voormalige hoeve Deman in Lo is vorige maand afgebroken. Op het terrein zal het stadsbestuur een jeugdsite voor de KSA ontwikkelen en een gemeenschapszaal voor verenigingen bouwen. Ook de speelpleinwerking zal er tijdens de zomer haar stek hebben. Er ligt een budget van 1,4 miljoen euro klaar. In het kader van plattelandsontwikkeling krijgt Lo een subsidie van 150.000 euro. Dit najaar zouden de werken starten. (GUS)