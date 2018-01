Minder krokusjes op kinderbegraafplaats door kauwen 19 januari 2018

Er zullen dit jaar minder krokussen bloeien op de kinderbegraafplaats in Lo en dat is de schuld van de kauwen. De technische dienst van de stad plantte in oktober vorig jaar de krokusjes. De bloemen zouden volgende maand normaal in bloei moeten staan. "De kauwen hebben evenwel heel wat plantjes uit de grond gepikt. Het was een inwoner die ons op de hoogte bracht", zegt schepen Lena Merlevede (Dynamisch). "We doen inspanningen om de begraafplaats te verfraaien en dan worden we met dergelijke zaken geconfronteerd. We weten niet hoeveel krokusjes er nog zullen bloeien." Kauwen veroorzaken al langer overlast in het centrum van Lo. Een oplossing voor het probleem is er niet, want de kauw is een beschermde vogel. (GUS)