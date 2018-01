Maak een boekenstop in de Zuidstraat 24 januari 2018

De prille vijftigers Paul Buschmann en Mieke Geussens hebben bij hun woning in de Zuidstraat 42 in Lo een boekenkastje geplaatst dat Berre Demol uit Reninge heeft ontworpen. Er is ruimte voor een dertigtal boeken. "We hebben zelf een pak literatuur in huis en vonden het een leuk idee om een aantal ervan te ruilen met liefhebbers. Dat doen we via dit boekenkastje dat we 'De kleine Boekmann' noemen", vertelt Mieke. "Bedoeling is dat wie een boek uit de kast haalt, er een nieuw in stopt. Zo gaat dit alles een eigen en nieuw leven leiden. Heb je dus thuis boeken die in de kast alleen maar stof liggen te verzamelen, ruil ze dan in ons kastje. We geven wel de voorrang aan leesboeken en niet aan kook- of tuinboeken. Ons project past in het wereldwijde initiatief 'Little free library' waarbij overal zo'n ruilkasten worden gezet. We hopen dat ons plekje uitgroeit tot een echte literaire stop en zullen weldra ook een bankje plaatsen. Als ik thuis ben, schenk ik graag een kopje koffie in voor mensen die hier willen lezen." (GUS)