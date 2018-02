Lobrug tijdlang defect 14 februari 2018

02u34 0

De Lobrug over de Lovaart ter hoogte van de Hogebrugstraat in Lo-Reninge was gisteren een tijdlang buiten werking door een technisch defect. Rond 11 uur kon de brug niet meer dichtgedraaid worden. Daardoor moest al het verkeer erom rijden. De hinder bleef duren tot kort na de middag. De bevoegde diensten kwamen dan ter plaatse om de brug te herstellen. (JHM)