Lo-Reninge nu ook bereikbaar met smartphone 25 januari 2018

Via de nieuwe Lo-Reninge-app kunnen inwoners bijvoorbeeld meldingen doen over sluikstorten en putten in de weg door een foto te nemen, de locatie te bepalen en alle gegevens direct door te sturen naar het stadsbestuur. Omgekeerd verstuurt de stad ook informatie over activiteiten en plaatst het de afvalkalender online. "Met de app willen we nog dichter bij onze inwoners staan", laat schepen van Informatie Lena Merlevede (Dynamisch) weten. "Ook voor de ondernemers, zorgbedrijven en verenigingen is het een opsteker want zij kunnen zich gratis registreren via www.onzestadapp.be. De gebruiker bepaalt zelf welke diensten, verenigingen en handelaars hij wil volgen en welke berichten hij wil ontvangen." (GUS)