Lieve debuteert in de gemeenteraad GUS

10 januari 2019

11u46 0 Lo-Reninge De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Lo-Reninge Lieve Castryck (51) had in Lo-Reninge voldoende stemmen voor een schepenambt. Het is de eerste keer dat ze een politiek mandaat opneemt.

Lieve is beroepshalve docente aan de hogeschool Vives Kortrijk, accountancy & fiscaliteit. Ze is getrouwd met Koen Blomme en mama van Astrid, Thibaut en Louis. In haar vrije tijd is ze actief in verschillende verenigingen. Deze legislatuur is Lieve voorzitter van het bijzonder comité en ook schepen sociaal beleid, communicatie, financiën, feestelijkheden en ontwikkelingssamenwerking. Ze mag ook de burgemeester vervangen als die afwezig is. “De uitdagingen? Duurzame mobiliteit, een nette gemeente, vrijwilligers en verenigingen ondersteunen, ruimte om te wonen, werken en ontspannen. En wat mijn persoonlijke beleidsdomeinen betreft wil ik het goede sociale beleid blijven verder zetten met bijzondere aandacht voor zij die het (tijdelijk) moeilijker hebben. De financiën gezond houden is uiteraard ook van belang. Tot slot hoop ik de dialoog tussen de burger, het stadsbestuur en de -diensten nog verder te verbeteren.” De politieke microbe kreeg ze niet via haar ouders, het sociaal engagement des te meer. Ook haar kinderen zetten zich graag in voor het verenigingsleven.