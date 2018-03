Landbouwer afgevoerd na zolderbrand 12 maart 2018

In de Noordhoek in Lo-Reninge moest een landbouwer gisteren naar het ziekenhuis worden gebracht na een brand bij hem thuis. Even voor 9 uur werd rook vanuit het dak opgemerkt en werd de brandweer opgebeld. De landbouwer ging zelf kijken naar het vuur en raakte bevangen door de rook. Toen de brandweer aankwam bleek het te gaan om een brand op zolder. "Daar stond een chauffageketel en een boiler en die had vuur gevat", zegt brandweercommandant Guido Snick. "Gelukkig waren we er snel bij en konden we erger voorkomen. Het dak is intact gebleven." De landbouwer verloor buiten het bewustzijn, deels door de shock, en werd naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)