Koekjesfabriek Jules Destrooper verhuist productie Lo-Reninge naar Ieper tegen de zomer GUS

08 januari 2019

09u57 0 Lo-Reninge De familie Vandermarliere investeert vier miljoen euro in de centralisatie van zijn productie koekjes van Jules Destrooper in Ieper. In Lo-Reninge wordt het bezoekerscentrum verder uitgebouwd en blijft de proefbakkerij waar met nieuwe smaken geëxperimenteerd wordt.

Jules Destrooper is al sinds 1886 verbonden met Lo-Reninge maar tegen de zomer van dit jaar zal de typische koekjesgeur uit het Caesarsstadje verdwijnen. De directie besloot alle productie naar één locatie te brengen. “De fabriek in Ieper is groot genoeg om de drie productielijnen van Lo-Reninge in onder te brengen naast de vijf die er al zijn”, licht directeur Emmanuel Blomme toe. “We investeren ook in een nieuwe, geautomatiseerde deegkamer. Alles samen kost de centralisatie vier miljoen euro. Ik verwacht dat tegen de zomer de hele operatie achter de rug is. De 54 personeelsleden van Lo-Reninge kunnen allemaal in Ieper aan de slag. Toen ik hen informeerde waren de meningen verdeeld maar begripvol. De meeste medewerkers hadden het wel verwacht maar reageerden toch verrast toen we de beslissing uiteindelijk voorstelden. Het zal van iedereen wat aanpassing vragen maar het zal de efficiënte werking van ons bedrijf ten goede komen.”

Banden met Lo niet volledig doorknippen

Toen Emmanuel Blomme in 2015 aan de slag ging als nieuwe ceo van Jules Destrooper bevestigde hij nog dat beide vestigingen behouden zouden blijven. “Dat klopt maar er is veel veranderd de voorbije jaren”, beseft Blomme. “De normen in de voedingssector zijn zo streng geworden dat investeringen zich opdrongen. Het bedrijf in Lo was verouderd terwijl dat in Ieper voldoende uitbreidingskansen bood. Bovendien knippen we de banden met Lo niet volledig door. We behouden ons bezoekerscentrum dat jaarlijks 25.000 bezoekers over de vloer krijgt. Dat centrum willen we bovendien uitbreiden want de vraag is groot. Daarnaast blijft ook de proefbakkerij, waar we experimenteren met nieuwe smaken, operationeel in Lo. We behouden dus zeker het bedrijfsgebouw.”

In Ieper produceert Destrooper sinds 1986, er werken 112 mensen. Die krijgen tegen de zomer dus bijstand van de 58 personeelsleden uit Lo. “We blijven een op-en-top West-Vlaams bedrijf dat wereldwijd actief is in een tachtigtal landen. Ook onze titel van hofleverancier dragen we hoog in het vaandel. Vooral in Aziatische landen opent die deuren”, besluit Blomme. De familie Vandermarliere nam Jules Destrooper in 2015 over na onenigheid tussen de broers Patriek en Peter Destrooper die het bedrijf runden.