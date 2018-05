Kinderen smullen van Radio 2-appels 05 mei 2018

Radio 2 vond het speelpark 'De Large' bij de nieuwe verkaveling in Lo de geschikte plek om in onze provincie de Radio 2-appelboom te planten. De nationale boomgaardenstichting kweekte immers vijf appelbomen met evenveel verschillende appelsoorten en in elke provincie werd er één geplant. "We zijn uiteraard vereerd dat we zo'n bijzondere appelboom in onze stad hebben", reageert burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). "Vijf appelsoorten aan één boom, dat is zeker een extra blikvanger in ons park." De kinderen uit de buurt lieten zich de appels smaken. Het zal wel nog een tijdje duren voor er aan de boom vruchten groeien.





(GUS)