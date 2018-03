Kerk na 17 jaar afgewerkt 12 maart 2018

Na 17 jaar hard labeur is de Sint-Bartholomeuskerk in Pollinkhove gerestaureerd. "We deden eerst een vooronderzoek, herstelden daarna de daken en vervolgens de toren en het metselwerk. Tot slot pakten we het interieur aan. In totaal kostten de werken anderhalf miljoen euro waarvan wij als stadsbestuur 400.000 euro voor onze rekening namen", legt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) van Lo-Reninge uit. "De kerk is een beschermd monument dus gaven de Vlaamse en provinciale overheid een subsidie. Drie van de vier kerken in onze stad zijn nu gerestaureerd. Enkel die van Lo moeten we nog onder handen nemen. Het subsidiedossier ligt in Brussel. Onze vier kerken zullen we zeker niet ontwijden maar ze kunnen wel meer open staan voor andere, niet religieuze activiteiten." (GUS)