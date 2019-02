Jules Destrooper bakte zijn eerste in 1890 GUS

25 februari 2019

19u24 0 Lo-Reninge Het was Jules Destrooper senior die in 1890 het eerste natuurboterwafeltje, lukke in de volksmond, op de markt bracht.

De voorloper van dat koekje werd al in de middeleeuwen gebakken als dun opgerold wafeltje, lezen we in het geschiedenisboek van Destrooper. De traditie vertelt dat je je meter en peter een 'gelukkig' Nieuwjaar ging wensen. Had je je nieuwjaarsbrief flink voorgelezen, dan kreeg je een dun, hard koekje. De bak startte dikwijls op tweede kerstdag en duurde tot oudejaar. De kinderen waren niet uit de keuken weg te slaan om de 'misbaksels' te verorberen die aan het ijzer bleven kleven. Het eerste lukkenijzer in Lo is vermeld in een Staat van Goed uit 1657. De natuurboterwafels van Destrooper worden nog steeds gemaakt volgens het recept uit de 19de eeuw. Ze zijn erkend als streekproduct uit de Westhoek.

Tegen de zomer verhuist de productie van de koekjes van Jules Destrooper van Lo-Reninge naar Ieper. In Lo-Reninge wordt het bezoekerscentrum verder uitgebouwd en blijft de proefbakkerij, waar het bedrijf experimenteert met nieuwe smaken. (GUS)