Inspraak wapent zich voor zes jaar oppositie GUS

01 februari 2019

07u21 0 Lo-Reninge Met werkgroepen en een eigen krant wil oppositiepartij Inspraak de inwoners meer betrekken bij het beleid.

Inspraak is met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad in Lo. Dynamisch vormt met acht zetels de meerderheid. “Vanuit de oppositie willen we meer wegen op het beleid en dat doen we samen met de inwoners”, zegt Ignace Lootvoet die verantwoordelijk is voor de communicatie. “Met de werkgroepen ‘inspraak’, ‘events’ en ‘communicatie zullen we huisbezoeken en overlegmomenten organiseren, aanwezig zijn op evenementen en een Inspraak Gazette uitbrengen. Binnen onze gemeenteraadsfractie hebben we de specialiteiten verdeeld om zo gerichter het beleid op de korrel te kunnen nemen. Frank De Poortere houdt zich bezig met thema’s zoals ruimtelijke ordening, financiën en openbare werken, Geert Beeckaert met milieu en personeel, Lyn Cailliau met jeugd en verkeer, Anne Vandeputte met wonen, sport en senioren en ikzelf met onder andere toerisme, lokale economie en dierenwelzijn.”