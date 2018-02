Horeca in stadhuis van weleer RESTAURANT IN HISTORISCH GEBOUW OP MARKT STAAT OVER TE NEMEN GUDRUN STEEN

01 februari 2018

02u44 0 Lo-Reninge Bieke Florizoone (58) en Stefaan George (61) uit Lo-Reninge gaan eind november met pensioen. Ze zoeken een overnemer voor hun bloeiende horecazaak Stadhuis op de Markt in Lo. In het historische en beschermde pand met belfort zijn een restaurant, hotel, wellness en feestzalen ingericht. De stad Lo-Reninge is eigenaar.

Bieke Florizoone is verpleegster van opleiding en Stefaan George studeerde aan de Koksijdse hotelschool Ter Duinen. Zij was van Alveringem afkomstig, hij van Bulskamp maar na hun huwelijk trokken ze naar Veurne. Precies 35 jaar geleden besloot het koppel Stadhuis op de Markt in Lo over te nemen. "Horeca is er daar altijd geweest", weet Bieke. "Het hotel bestond uit zes kamers met een gemeenschappelijke badkamer en sanitair. Zoiets zou vandaag niet meer werken. Nu hebben onze vijf kamers elk een badkamer en één sluit aan op het torengebouw waar een zithoek is ingericht. In het restaurant kunnen dertig mensen tafelen. Mijn man Stefaan serveert gerechten uit de klassieke, Franse keuken. Verder hebben we twee feestzalen van 20 tot 80 personen en we breidden zestien jaar terug uit met een wellness."





Fysiek te zwaar

"Vier kinderen hebben we in die drukke periode grootgebracht maar geen enkele is actief in de horecasector vandaar dat we een overnemer zoeken. Voor ons wordt het fysiek te zwaar en we willen nog wat genieten. De voorbije jaren hebben we veel familiemomenten moeten missen en ook op feestdagen waren we telkens aan de slag. Het was met passie en veel plezier dat we dat hebben gedaan maar nu willen we graag aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Op 30 november stoppen we definitief. We blijven wel in Lo wonen want we hebben ons hart hier verloren."





Glasramen

Het beschermde gebouw waarin de horecazaak is ingericht, werd in 1566 gebouwd. "Op de glasramen in de feestzaal verwijzen opschriften zoals 'Na beschietingen gedurende den oorlog 14-18' of 'Dit stadhuis gebouwd in 1566, wordt hersteld in 1922' naar het verleden", geeft Bieke een rondleiding. "Er zijn ook ramen met wapenschilden. Onder meer één van Lo zelf met de dubbele arend. Het was Ieperling Joos Staesin die het indrukwekkende monument heeft vormgegeven zoveel eeuwen terug. Het is opgetrokken in een renaissancestijl. De toog, uitgesneden lambrisering, houten balken, trappen en vloeren zijn authentiek gebleven."





Stad is eigenaar

Het stadsbestuur van Lo-Reninge is eigenaar van Stadhuis. "Dat is al altijd zo geweest en zal ook zo blijven", onderlijnt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). "Tot rond 1970 was het stadhuis er gevestigd gecombineerd met een café. We zijn fier om zo'n waardevol erfgoed in ons patrimonium te hebben. De belforttoren behoort tot het Unesco-werelderfgoed."





Bieke geeft nog mee dat 35 jaar terug de bibliotheek en het toerismekantoor onderdak hadden bij het hotel. "Gelukkig zijn beide diensten snel verhuisd zodat we een eigen plek konden creëren voor ons gezin. Ik wil mijn (schoon)kinderen bedanken voor hun steun en kijk al uit om nog meer tijd te hebben voor hen en de kleinkinderen."





Horecazaak Stadhuis staat over te nemen via de Brugse Databank.