Hele dag waterpret op en rond De Fintele 24 augustus 2018

Waterplezier verzekerd nu zondag tijdens het evenement 'Lo op z'n zondags', georganiseerd door het Regionaal Landschap Westhoek. "Ons fiets- , vaar- en wandelfeest is een jaarlijkse traditie. Telkens kiezen we een andere locatie en dit keer is dat De Fintele in Lo", zegt Nele Saint-Germain. "Tussen 13 en 18 uur hebben we een gevarieerd programma in petto. We stippelden een fietstraject van 15 of 35 kilometer uit. Wie de 15 kilometer met een gids wil fietsen, kan dat om 14 of 15 uur. Wandelaars verkennen de waterrijke omgeving rond De Fintele tijdens een tocht van 6 kilometer. Een boot brengt de stappers weer naar de start. Ook kajakken of waterpolo behoren tot de mogelijkheden. Opvallend is de 'waterzorb', waarmee je over het water kan lopen. Verder is er nog een visinitiatie en duiken er reuzeneendjes op. Met een hapje, drankje en wat muziek verwelkomen we ook kunstenaar Maarten Inghels die met een vlot de IJzer afvaart van Roesbrugge tot Nieuwpoort." (GUS)