Gemeente dringt aan op herstel Jaagpad 14 juli 2018

De gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd om er bij de Vlaamse Waterweg op aan te dringen de slechte staat van het Jaagpad aan te pakken. "Dat recreatief pad is een succes bij de toerist die van de Fintele tot in Roesbrugge wil fietsen", weet burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). "Maar vooral het traject tussen Elzendamme en Roesbrugge is in erg slechte staat. Er verdwijnen zelfs stukken grond in de IJzer. Als de Waterweg dit probleem niet kan of wil aanpakken dan moet het Jaagpad de verantwoordelijkheid van de provincie worden. De provincie kan het pad dan opnemen in haar netwerk van groenblauwe assen." (GUS)