Erfgoedpremie voor renovatiewerken 30 augustus 2018

Het stadsbestuur van Lo-Reninge kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie van 25.000 euro voor de opmaak van een plan om het erfgoed van Lo te beschermen. Eigenaars van panden kunnen een erfgoedpremie krijgen voor bepaalde werken. "In de studie worden alle woningen in het beschermde stadsgezicht besproken en al dan niet opgenomen in de lijst die in aanmerking komen voor een premie", duidt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). "De gemeenteraad keurde het ontwerp alvast goed, nu is het de beurt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zodra de aanpassing in het Belgisch staatsblad staat, kunnen mensen een premie aanvragen. Die bedraagt per jaar 40 procent van de kostprijs met een maximum van 25.000 euro. Twee jaar na de toelating moeten de werken zijn uitgevoerd." (GUS)