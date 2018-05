Enig kinderdagverblijf van Lo-Reninge opent vandaag de deuren 07 mei 2018

02u34 0 Lo-Reninge Vandaag kunnen kindjes van Lo-Reninge naar het gloednieuwe kinderdagverblijf Kinderhaven in de tuin van het woonzorgcentrum Hof Ten IJzer in Reninge. Er is plaats voor achttien jongens en meisjes tot 3 jaar.

"Onze locatie in de Zwarte-straat, die we negen jaar gebruikten, was te klein. We huren nu dit pand", zegt Michael Vanmaele van de vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne. "Onze vier begeleiders kunnen de kinderen overal in het oog houden dankzij de open ruimte. Extra troef is de fantastische tuin met zicht op de Broeken. Binnen hebben we een grote leefruimte, twee slaapkamers en een kitchenette. Dit is het enige kinderdagverblijf in Lo-Reninge. Jammer dat Kind en Gezin onze vzw geen extra subsidies geeft zodat we onze werking kunnen uitbouwen. In Veurne hebben we daardoor al een wachtlijst. Ook in een landelijke stad als Lo-Reninge is er meer dan ooit nood aan groepsopvang. Er komen nieuwe wijken bij en we hebben ook een aantal ouders die hun kinderen op weg naar het werk tussen Ieper en Veurne naar hier brengen." Wat Kinderhaven bijzonder maakt, is de ligging bij het rusthuis. "Onze begeleiders zullen in de tuin of bij slecht weer in de gang wandelen. Op termijn kunnen we samen activiteiten uitwerken met de senioren, zoals een verhaaltje lezen of samen soep maken." (GUS)





