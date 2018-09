Drie volwassenen en twee kinderen zwaargewond 03 september 2018

02u34 0

Bij een frontale botsing met twee wagens langs de Noorderring in Ieper zijn zaterdagavond rond half twaalf vijf inzittenden, onder wie twee kinderen, zwaargewond geraakt. Ooggetuigen zagen plots dat een Citroën C4, die uit de richting van Poperinge kwam, ter hoogte van autohandel Dex van het rijvak afweek en frontaal botste met een Opel Corsa uit de tegenovergestelde richting. Door de klap vloog het aangereden voertuig rechts van de weg in de gracht. De twee automobilisten moesten door de brandweer uit hun wrakken bevrijd worden. In de Citroën van de aanrijder uit het Henegouwse Leuze-en-Hainaut zaten ook zijn echtgenote en twee dochtertjes van 7 en 8 jaar. Beide voertuigen zijn volledig verloren. De Noorderring bleef in de richting van Poperinge geruime tijd voor alle verkeer afgesloten. (LSI)