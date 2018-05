Doortocht Lo wordt van kasseien en verzakte boordstenen verlost 11 mei 2018

02u38 0 Lo-Reninge Maandag 11 juni start de heraanleg van de doortocht in Lo. Het gaat om de Hogebrug- , West- , Breydel- en Ooststraat, allemaal beheerd door en dus op kosten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

"De kasseien gaan eruit en in de plaats wordt asfalt gegoten", laat burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) weten. "Verder pakt AWV de verzakte boordstenen en kapotte fundering aan. Dit is een tijdelijke oplossing in afwachting van een grondige renovatie van de doortocht met ook de vernieuwing van de riolen. Omdat Lo een beschermd stadsgezicht is, hebben we daarvoor het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed nodig. Die stemde voorlopig in met asfalt en hopelijk houden ze dat standpunt ook aan bij de definitieve herinrichting."





Trillingen

"De kasseien zorgen voor heel wat trillingen en geluid en zijn bovendien niet geschikt voor het vele verkeer dat helaas te vaak door onze stadskern dendert. Met het nieuwe asfalt zullen we al een paar jaar goed zitten. Nu oogt het echt niet mooi door de versleten kasseien. Ook het werk van de overijverige onderaannemer vorig jaar in de Breydelstraat heeft er geen goed aan gedaan."





"Als het weer mee zit, dan zouden de werken eind juni al klaar moeten zijn. Tijdens de heraanleg zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn. Enkel het plaatselijke autoverkeer mag de omleiding volgen, vrachtwagenchauffeurs niet. Fietsers, voetgangers en de hulpdiensten kunnen wel door de werfzone", besluit burgemeester Morlion. (GUS)