Dieven viseren 4 voetbalkantines in 1 nacht Jelle Houwen

22 januari 2019

15u09 0 Lo-Reninge Dieven hebben zondagnacht lelijk huisgehouden bij verschillende voetbalploegen in de Westhoek. Zowel de clubs JV Lo-Reninge, VV Alveringem, Merkem Sport als WS Bulskamp kregen ongewenst bezoek.

Telkens forceerden de dieven een raam of venster van een kantine om binnen te raken. Ze zochten voornamelijk naar geld maar konden geen grote buit maken. “Bij ons werden slechts enkele pasmunten gestolen”, zegt Patrick Deraeve van JV Lo-Reninge. “Als je ziet welke schade ze aangericht hebben: die is veel groter dan hun buit. Ze kwamen binnen door achteraan een venster te forceren. Niet via de voordeur, want daar is verlichting. Ze moeten het geweten hebben. Ze plooiden het venster over en gingen binnen. Daarna forceerden ze nog een kastje waarin ze dachten geld te vinden. Maar er zat slechts wat wisselgeld in. Na een inbraak vier jaar geleden beslisten we om altijd na het weekend ons geld mee te nemen naar huis. Deze week komt de gemeente langs om de schade op te meten. Die is toch vrij behoorlijk”, zucht Patrick. Bij Merkem Sport zou een geldsom van om en bij de 800 euro buitgemaakt zijn. Ook een scanner om valse biljetten op te sporen werd gestolen en in WS Bulskamp werd een beamer gestolen. De diefstallen lijken het werk van dezelfde daders. De politie kwam langs voor een sporenonderzoek en daarbij werden twee schoensporen gevonden. Maar de daders droegen wellicht handschoenen waardoor identificatie moeilijk wordt.