Diamanten huwelijk voor Michel en Maria 17 juli 2018

Michel en Maria huwden op 24 mei 1958 in de kerk van Lampernisse. Na hun huwelijk kwamen ze in de Zuidstraat in Lo wonen, in het huis rechtover de woning waar ze nu nog wonen.





Michel was steeds chauffeur bij de firma De Brabander en bleef dat tot hij in 1977 door een ongeval noodgedwongen deze activiteit moest stopzetten. Maria was voltijds huisvrouw. Het koppel kreeg drie kinderen die ondertussen voor zeven kleinkinderen en één achterkleinkind zorgden. De burgemeester en het voltallige schepencollege ging langs op het feest in 'De Kroon' in Esen om het diamanten paar te feliciteren. Zij gingen graag op de foto met de familie.











(EFW)