Depressieve motorrijder die tegen 201 kilometer per uur door zone 70 scheurde, heeft rijbewijs terug JHM

28 januari 2019

14u36 0 Lo-Reninge De 51-jarige motorrijder die op 19 januari 2018 betrapt werd toen hij tegen 201 kilometer per uur door een zone 70 in Lo scheurde, heeft zijn rijbewijs teruggekregen. De man werd op 14 februari 2018 ongeschikt verklaard om nog een voertuig te besturen omdat hij depressief was.

Een agent kon de motorrijder een jaar geleden op de Reningesteenweg in Lo niet bijhouden, maar kon wel een foto van de man op zijn Suzuki-motor maken. De politie verspreidde die beelden via sociale media en twee dagen later gaf G.V. uit Poperinge zichzelf aan. Hij moest zich op 14 februari 2018 verantwoorden voor een gecorrigeerde snelheid van 188 kilometer per uur in zone 70. “Ik was die dag gaan solliciteren, maar stuitte overal op een neen”, sprak de man. “Op de terugweg zat ik constant te huilen en overviel me een gevoel van angst en woede. In een fractie wou ik er een eind aan maken en daarom trok ik erg hard op na een bocht om zo in de gracht te belanden. Maar in laatste instantie bedacht ik me.”

Omdat de man aangaf nog altijd depressief te zijn en erdoor te zitten, achtte de politierechter hem zes maanden ongeschikt om nog een voertuig te besturen. Daarnaast kreeg hij 2.825 euro boete, waarvan 944 met uitstel. Maar ook na zes maanden was de man nog niet voldoende genezen en werd zijn rijongeschiktheid verlengd. “Vandaag is de man wel een ander persoon”, sprak zijn advocaat Thomas Bailleul. “Hij heeft zich laten begeleiden en heeft weer werk. Zijn donkere ideeën zijn weg, waardoor hij geen gevaar meer vormt op de weg.” Dat werd gestaafd aan de hand van een attest van een deskundige. Daarom krijgt de man zijn rijbewijs terug.