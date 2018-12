Deelnemers junior techniekacademie krijgen diploma GUS

07 december 2018

14u25 0

Twintig kinderen van het derde en vierde leerjaar die in Lo-Reninge meededen aan de junior techniekacademie hebben hun diploma gekregen. De kinderen werkten in tien workshops rond wetenschap en techniek. Zo maakten ze houten onderleggers, een brug en een lichtgevende toverstaf. De volgende techniekacademie start op 23 januari en loopt tot 15 mei. Ze staat open voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Inschrijven kan vanaf 15 december op www.techniekacademie-lo-reninge.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig. Deelnemen kost zeventig euro, alles inbegrepen. Info via jeugd@lo-reninge.be.